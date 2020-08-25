وزير الخارجية الإيطالي: الانتماء للاتحاد الأوروبي والناتو يعزز فرص إقامة علاقات صحية مع الصين

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، أن انتماء بلاده إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي (ناتو) أقوى من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن ذلك يتيح الفرصة أمام إقامة "علاقة صحية وصادقة" بين روما وبكين.

وقال دي مايو - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره الصيني وانج يي- إن الصين بلا شك أحد شركاء إيطاليا الاقتصاديين الرئيسيين وهي لاعب لا غنى عنه لمواجهة أي تحدٍ على المستوى العالمي، حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أنه ناقش مع نظيره الصيني قضايا رئيسية تتضمن كيفية إعادة إطلاق شراكة استراتيجية من وجهة نظر اقتصادية وصناعية والتي تعتبر أولوية بالنسبة لإيطاليا، كما تطرق الطرفان إلى بحث الوضع في هونج كونج والبحر الأبيض المتوسط​.