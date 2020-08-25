عبدالله الثاني: اللقاء الأردني المصري العراقي اليوم نموذج للتصدي للأزمات

وصف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بأنه «نموذج للتصدي للأزمات».

وأضاف خلال تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «اللقاء خطوة مهمة في جهودنا لبناء التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك بين بلداننا، ولنؤسس نموذجاً للتصدي للأزمات من خلال التفكير الإيجابي والتشاركي في ظل جائحة كورونا».

وعقد العاهل الأردني والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، اجتماع القادة الثالث، وذلك في إطار آلية التنسيق الثلاثي.

وأشار بيان مشترك صدر في نهاية القمة الثلاثية إلى أن القادة بحثوا تطورات قضية سد النهضة، وأكدوا أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وعلى ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن على أساس القانون الدولي يحفظ حقوق ومصالح مصر والسودان المائية باعتبارهما دولتي المصب.

كما جدد القادة تأكيدهم الوقوف إلى جانب جمهورية العراق في حماية سيادته وأمنه واستقراره وجهوده لتكريس الأمن والاستقرار وتحقيق طموحات شعبه وتعزيز النصر الكبير الذي حققه العراق الشقيق بتضحيات كبيرة على الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا.