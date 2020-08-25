البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينهي مشروعا لعلاج أزمة الانقطاعات المتكررة بسقطرى اليمنية

سلم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشروع إدارة الموارد المائية للسلطة المحلية بمديرية حديبو في محافظة سقطرى اليمنية، والذي جاء تنفيذه للاستفادة من مياه الأمطار الموسمية على مدار العام، وتوفير بنية تحتية لإدارة موارد المياه يستفيد منها 30 ألف من أهالي المحافظة.

وجاء المشروع للحد من معاناة أهالي حديبو من نقص المياه وانقطاعاته المتكررة في المديرية، خصوصًا في فترتي الصيف والخريف، حيث تصل مدة الانقطاع أحيانًا إلى أسبوع كامل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ونفّذ البرنامج في المحافظة عدة مشاريع ضمن مشاريعه التي تُعنى بدعم قطاع المياه في سقطرى، حيث تتضمن مشروع حفر الآبار الجوفية، ومشروع أنابيب المياه لشبكة المياه الداخلية، ومشروع خزانات المياه، كما يدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المولدات التابعة لمؤسسة المياه، والمسؤولة عن دفع المياه من الآبار إلى الخزانات في سقطرى بمنح المشتقات النفطية الشهرية التي تشغلها باعتبار المياه من أهم الاحتياجات العاجلة لدى المجتمعات المحلية.