الجيش الألماني يجلي 167 شخصا آخرين من كابول

أعلن الجيش الألماني على تويتر اليوم الأربعاء أنه أجلى 167 شخصا آخرين من العاصمة الأفغانية كابول.



وأوضح الجيش أن طائرة نقل عسكرية طراز ايرباص ايه 400 إم هبطت مجددا في وقت مبكر من مساء اليوم العاصمة الأوزبكية طشقند.



تجدر الإشارة إلى أن هذه هي ثالث رحلة جوية يقوم بها الجيش اليوم من أفغانستان إلى أوزبكستان في إطار عملية الإجلاء.



وكان الجيش أعلن في وقت سابق من اليوم نقل 218 شخصا آخرين جوا من كابول إلى أوزبكستان في إطار مهمة الإجلاء في أفغانستان.



وأعلن الجيش الألماني أن طائرة عسكرية من طراز " إيه - 400 إم " حطت في العاصمة الأوزبكية طشقند اليوم.



وبحسب البيانات، قام مظليون وضباط شرطة عسكريون تابعين للجيش الألماني بالتحقق من هوية المعوزين للحماية مرة أخرى في مطار كابول.



وإجمالا، أجلت القوات المسلحة الألمانية أكثر من 4650 مواطنا ألمانيا وأفغانيا ومواطنين من دول أخرى من كابول على متن نحو 30 رحلة جوية.



وذكرت وزارة الدفاع الألمانية أن من بين هؤلاء أشخاص من أكثر من 40 دولة.



وسيطرت حركة طالبان الإسلامية المتشددة يوم الأحد قبل الماضي على العاصمة الأفغانية واستولت على السلطة مرة أخرى.