باكستان تسجل 4199 إصابة جديدة و141 وفاة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في باكستان، 4 آلاف و199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و133 ألفا و858 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأربعاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 141 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و220 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي ارتفع إلى مليون و19 ألفا و434 متعافيا، بعدما تماثلت 3915 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 91 ألفا و204 حالات.