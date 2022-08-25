ارتفعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الخميس، بنحو 6 جنيهات، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر إلى نحو 1080 جنيها، مقارنة بـ1074 جنيها فى نهاية تعاملات، نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية السابق بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب نجيب، زاد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 926 جنيها مقارنة بـ 919 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 1234 جنيها مقارنة بـ1228 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 48 جنيها ليسجل نحو 8640 جنيها، مقارنة بـ8592 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وفى الأسواق العالمية، صعدت أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، فى بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.66% بنحو 11.52 دولار ليصل إلى 1762.72 دولار، كما زادت أسعار الذهب فى العقود الآجلة بنسبة 0.91% بنحو 15.90 دولار ليصل إلى 1777.60 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.