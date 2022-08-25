يقيم مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، ورشة للسيناريو يوم الأحد المقبل الموافق ٢٨ أغسطس الجاري في تمام الخامسة مساء.



يشرف على الورشة السيناريست محمود خليل، وتتناول الطريق إلى السيناريو السينمائي من خلال عدة محاضرات تقام بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون.



وقال الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة الثقافي، إنه في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المركز يتم تنظيم ورشة السيناريو مجانا للهواة ومحبي السينما.



والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات الورشة.