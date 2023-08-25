فنون بورسعيد والأقصر على مسرح قصر الأنفوشي ضمن فعاليات ثقافتنا في إجازتنا

على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة وللأسبوع السادس على التوالي، عروضا فنية ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

واستهلت الفعاليات، أمس الخميس، بالعرض الفني لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود بيومي، وقدمت مجموعة من فقراتها الاستعراضية المعبرة عن الفلكلور والتراث البورسعيدي منها "البحرية، الصياد، آه يالاللي، ياطير يارمادي، الخلالة، بتغني لمين ياحمام"، تدريب وتصميم الرقصات الكابتن محمد صالح وسط تفاعل وإعجاب الحضور.

وتضمن البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، عرضا لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى برعي باقة متنوعة من الاستعراضات التي تعكس التراث الفني والثقافي لمحافظة الأقصر ومنطقة الجنوب منها "الصعيدي، الفلاحي، التحطيب، الكف، النوبي"، تصميم رقصات كابتن أحمد عبد الرازق ومدرب الفريق كابتن محمد فاروق وسط إعجاب وتفاعل الجمهور.

حضر الفعاليات أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وعزت عطوان مدير عام ثقافة الإسكندرية، وعدد غفير من أهالي الإسكندرية وضيوفها من المصطافين.