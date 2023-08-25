وزير تجارة كوريا الجنوبية يجتمع مع نظيريه الأمريكي والصيني لتعزيز العلاقات

التقى وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك-جيون، مع نظيريه الأمريكي والصيني، لمناقشة سبل تعميق التعاون في التجارة والاستثمار مع البلدين، حسبما ذكر مكتبه اليوم الجمعة.

وخلال اجتماع عُقد في الهند أمس الخميس.. اتفق آن والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، على بذل جهود مشتركة لتنفيذ الإجراءات التي اتفق رئيسا البلدين على الدفع بها، خلال القمة الثلاثية الأخيرة التي ضمت اليابان أيضا، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وخلال محادثات قمة في كامب ديفيد الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، التزامهم بضمان سلاسل التوريد المرنة، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والاستقرار المالي.

واتفق آن وتاي أيضا على تعزيز التعاون في القضايا المعلقة مثل قانون خفض التضخم، والتقدم المحرز في "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي تقوده الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجتمع 14 دولة عضو في "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" في بانكوك الشهر المقبل لإجراء جولة جديدة من المفاوضات لتحديد تفاصيل المنصة التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام 2022 في خطوة لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة.

وعقد آن اجتماعا منفصلا مع وانج شوين، نائب وزير التجارة الصيني، حيث ناقش الاثنان سبل تسهيل التجارة الثنائية والاستثمار من خلال الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ومنصات أخرى مختلفة.

وقالت الوزارة إنهما تعهدا أيضا بمواصلة المشاورات عبر محادثات تجارية رفيعة المستوى.

وجاء الاجتماعان على هامش اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، الذي بدأ يوم الخميس في مدينة جايبور الهندية، ويستمر يومين، بحضور وزراء تجارة 9 دول، من بينها الولايات المتحدة والصين والهند.

وقالت الوزارة، إن آن التقى أيضا نظراءه من المملكة العربية السعودية والهند والإمارات العربية المتحدة، لإجراء محادثات حول سبل تعزيز العلاقات التجارية.