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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائدي سيارتين بالسير برعونة خلال حفل زفاف بالشرقية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر، وذلك عقب تداول فيديو الواقعة عبر موقع "إنستجرام".

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" بشأن قيام قائدى سيارتين بالسير برعونة خلال حفل زفاف بالشرقية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما وتبين أنهما- مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس - وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارتين.