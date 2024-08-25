الجمعية الاستشارية الشعبية تؤكد موقف إندونيسيا الداعم لاستقلال فلسطين

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أكد رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية، بامبانج سويساتيو، موقف إندونيسيا الداعم لكفاح فلسطين للحصول على الاستقلال. وقال أيضا إن إندونيسيا ممتنة لتزايد الدعم الدولي لفلسطين.

وبحلول يونيو 2024، اعترفت 145 دولة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بالدولة الفلسطينية.

وأشار سويساتيو بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتيه، في جاكرتا اليوم الأحد، أن تزايد الدعم جاء أيضا من دول أوروبية، حيث تعترف الآن 12 من الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين.

ونقلت وكالة أنباء "انتارا" عن سويساتيو قوله، إن إندونيسيا تدعم بشكل مستمر الدبلوماسية البرلمانية لتشجع اعتراف الدول الأسيوية وخاصة دول رابطة جنوب شرق آسيا (اسيان) بالسيادة الفلسطينية.