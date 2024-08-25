مصرع طفل غرقا بترعة السوبي بسمالوط في المنيا

لقي طفل في العقد الأول من عمره مصرعه غرقًا بإحدى الترع الجانبية بمركز سمالوط غرب، اليوم الأحد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، شمال محافظة المنيا.

وكان اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد الحيني مساعد المدير والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بوصول جثة هامدة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي لطفل يدعى "سوبي.م"، 7 سنوات طالب بالمرحلة الابتدائية، مقيم بقرية السوبى بسمالوط غرب، وذلك بعد انتشال جثته من ترعة جانبية بقرية السوبى، أثناء لهوه.

وانتقلت قوة أمنية، بقيادة العميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، والرائد عبد الرحمن الغزاوي رئيس مباحث المركز، حيث تبين من المعاينة الأولية أن المدعو كان يلهو بجوار ترعة مبطنة بذات القرية، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة.

وأودعت جثته تحت تصرّف النيابة العامة، والتي من جهتها انتدبت الدكتور بيشوي جريس مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، حيث وقع مفتش صحة المركز الكشف وذكر في تقريره أن الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي أمرت بتصريح دفن الجثمان وتسليمه لأهليته لعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة.