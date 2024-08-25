محافظ جنوب سيناء يبحث مع صندوق التنمية الحضرية تطوير مدن شرم الشيخ ودهب وأبورديس

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، اجتماعًا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالتنمية الحضرية والاستثمار في مدن محافظة جنوب سيناء، مع التركيز بشكل خاص على مدينة شرم الشيخ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية الاستثمار الأمثل في موقعين بمدينة شرم الشيخ، وذلك بهدف تحقيق عوائد اقتصادية تعود بالنفع على المدينة. إضافة إلى بحث خطط التطوير الشامل لمدينتي دهب وأبو رديس، بما يتماشى مع رؤية المحافظة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ، أهمية هذا الاجتماع في وضع الخطوط العريضة لمشروعات تنموية جديدة من شأنها المساهمة في تعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية عالمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والتطوير العمراني سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، التزام الصندوق بدعم جهود محافظة جنوب سيناء في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التطوير العمراني في المحافظة، وذلك نظرًا لأهميتها الاستراتيجية.