تعليق رحلات وتأخير أخرى في مطار بيروت الدولي جراء التصعيد بين حزب الله واسرائيل

ألغت شركات طيران رحلاتها إلى بيروت، اليوم الأحد، أو أعادت جدولتها، ما تسبّب بتأخير مسافرين انتظروا ساعات في المطار، بعد هجوم حزب الله على إسرائيل التي ردّت بقصف عنيف.

في قاعات المطار الوحيد في لبنان والواقع قرب ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، ظهرت على الشاشات الإلكترونية مواعيد رحلات تم تأخيرها وأخرى إلغاؤها، بينما كانت قاعات الوصول شبه خالية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأودت الضربات الإسرائيلية التي طالت العديد من البلدات والقرى في جنوب لبنان بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل، وفق وزارة الصحة اللبنانية، أحدهم مقاتل نعته حركة أمل، حليفة حزب الله.

وأعلن مطار بيروت مواصلة نشاطه، إلا أن شركات طيران عدّة أعلنت وقف رحلاتها اليوم الى بيروت.

وأكّدت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني في بيان أن "المطار يعمل بشكل طبيعي". وقالت إن "هناك تأجيلا لبعض الرحلات".

ومنذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، تحذر دول أجنبية رعاياها من المجيء الى لبنان.

وألغت خطوط طيران رحلاتها الى بيروت أو علقتها مرارا خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بعد اغتيال شكر، وتوعّد حزب الله بالرد على مقتله.