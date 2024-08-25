حزب الله يرد على مزاعم الاحتلال بإحباط هجوم المقاومة: المسيرات وصلت لهدفها المنشود

رد حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، على مزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن «الكيان أحبط معظم هجوم المقاومة الإسلامية».

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «ليس المهم ما تزعم، المهم أن الهجوم أدّى مفاعيله، وفي ظل الاستنفار والتأهب عبرت المسيّرات ووصلت لهدفها المنشود، وقريباً ستطغى النتائج على كل من الجبهة الداخلية والسياسية».

وأضاف: «بإمكانك الكذب على مستوطني تل أبيب، لكنك بالتأكيد لا يمكنك صرف ما تقول لدى مستوطني الشمال، التضخيم الإعلامي الصهيوني لإيهام الشارع الإسرائيلي بالقدرة على التعامل مع الجبهة الشمالية يدحضه أحد عشر شهراً من التخلّي والتهجير والتدمير في شمال فلسطين المحتلة.. والأهم.. أن ما لدى المقاومة الكثير والكثير وهامش المناورة كبير جداً».

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط «هجوم كبير» من قِبل حزب الله.

وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار «الرد الأولي على اغتيال القائد فؤاد شكر».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأضاف في بيان الأحد: «نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذِنا نؤذِه».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 06:00 صباح الأحد.