الشرع يبحث مع وفد أمريكي في دمشق مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق وفدا أمريكيا رفيع المستوى يرأسه مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى سوريا توماس باراك.

وذكرت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي تابعة لرئاسة الجمهورية السورية، اليوم الاثنين، أن الوفد وضم إلى جانب المبعوث باراك عضو مجلس الشيوخ السيناتور جين شاهين، وعضو مجلس النواب جو ويلسون، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز الحوار والتعاون بما يحقق الأمن والاستقرار.

وكان الرئيس السوري استقبل قبل أيام وفدا أمريكيا ضم أعضاء في مجلس النواب.

تأتي زيارة باراك في وقت تشهد مناطق ريف دمشق الجنوبي الغربي بعد تقدم قوات إسرائيلية في منطقة بيت جن 40 كم جنوب غرب العاصمة دمشق .

كما تتزامن مع التصعيد الذي تشهده مناطق جنوب سوريا إثر مطالبة حكمت الهجري بإعلان استقلال محافظة السويداء.