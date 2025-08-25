ضبط ممرض غافل صديقه وحول مبلغ مالي من حسابه الشخصي دون علمه

ألقت مباحث الأموال العام، القبض على شخص بالقاهرة غافل صديقه وحول مبلغ مالي من حسابه الشخصي دون علمه.

وتلقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من شخص مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة، يفيد باكتشافه تحويل مبلغ مالي من حسابه البنكي باستخدام أحد تطبيقات تحويل الأموال إلى محفظة إلكترونية والاستيلاء عليه دون علمه.

وبالفحص تبين قيام صديق المجني عليه ويعمل ممرضًا بمغافلته والاستيلاء على هاتفه المحمول، واستخدام أحد تطبيقات تحويل الأموال في إجراء العديد من عمليات تحويل المبالغ المالية إلى حسابه البنكي ومحفظته الإلكترونية.

وضُبط المتهم، وبحوزته بطاقة دفع إلكتروني ومحفظة إلكترونية بداخلهما مبلغ مالي من متحصلات ارتكابه للواقعة، وهاتف محمول بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه للواقعة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.