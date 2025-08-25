زيلينسكي يلتقي بالمبعوث الأمريكي الخاص لمناقشة مفاوضات السلام مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيلتقي بالمبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوج، اليوم الاثنين، في كييف من أجل الاستعداد للاجتماع المزمع بين المفاوضين الأوكرانيين والأمريكيين نهاية الأسبوع لمناقشة محادثات محتملة مع الروس.

وأكد زيلينسكي أنه "سيبحث مع كيلوج احتمالات عقد اجتماع مع الجانب الروسي بهدف إنهاء الحرب التي تشنها موسكو ضد بلاده قبل الاجتماع الأكبر"، حسبما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس أوكرانيا.

ووسط ضغوط قوية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين، دعا زيلينسكي كثيرا إلى عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي أعقاب اجتماع زيلينسكي مع ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي، صرح بوتين بأن موسكو مستعدة لرفع الاتصالات الثنائية في المفاوضات مع أوكرانيا إلى مستوى أعلى، مثل وزيري الخارجية.

ومع ذلك، وبعد مكالمة هاتفية مع بوتين، افترض ترامب أن بوتين سيجتمع مع زيلينسكي شخصيا.

إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، يوم الجمعة، إن موسكو لا ترى أي أساس لاجتماع مباشر مع زيلينسكي لأن الجانبين بعيدان للغاية في طلباتهما.