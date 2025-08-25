جوتيريش يستنكر القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الاثنين إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يستنكر بشدة استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى ناصر في غزة، ويدعو إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه.

وأضاف دوجاريك للصحفيين "يذكر الأمين العام بضرورة احترام المدنيين وحمايتهم، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والصحفيون، في جميع الأوقات. ويدعو إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه في عمليات القتل هذه"، وفقا لوكالة رويترز.



وقصفت إسرائيل مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة اليوم مما أسفر عن استشهاد 20 شخصا على الأقل بينهم خمسة صحفيين يعملون في وكالتي رويترز وأسوشيتد برس وقناة الجزيرة وغيرها.