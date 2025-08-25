محافظ الإسكندرية يشدد على رؤساء الأحياء بالتعامل بكل حسم مع أي مخالف خلال حملات الإزالة

وشدد أحمد خالد محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة مواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم مع متابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية بكل أحياء المحافظة، وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد، شن حي المنتزه أول حملة لإزالة التعديات أسفرت عن تنفيذ إزالة 6 متغيرات مكانية عبارة عن أسوار على مساحة 600 متر بعزبة يحيى، وعزبة بدوان وإزالة 8 متغيرات مكانية عبارة عن أسوار على مساحة 1000 متر بعزبة خطاب وعزبة محسن الصغري.

وشن حي المنتزه ثان، حملة تمكنت من تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات عبارة عن أسوار وغرف مبان على مساحة 3 أفدنة و31 قيراطا، فضلا عن إزالة 3 متغيرات مكانية بعزبة حوض 10 بإجمالي مساحات 420 مترا.

ونفذ حي وسط، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، شملت إزالة 5 تعديات بجزء 6 حوشة 4، وجزء 2 حوشة 8، وجزء 1 حوشة 7، وجزء 2 حوشة 9 بقرية أبيس 10 بإجمالي مساحات 3210 أمتار.

وواصل حي العامرية ثان حملاته لإزالة التعديات التي شملت إزالة دور أرضي وحوائط علي مسطح 160 مترا بمنطقة الهوارية، وإزالة سور بمنطقة السلام على مساحة 50 مترا، وإزالة حوائط بالدور الأرضي لأحد العقارات على مساحة 215 مترا بقرية البيصار، وإزالة سور على مساحة 1000 متر بمنطقة الناصرية الجديدة، وإزالة حوائط بالدور الأرضي بأحد العقارات على مساحة 120 مترا.

وأجرى مركز ومدينة برج العرب، حملة مُكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة متغير مكاني عبارة عن جلسة على مساحة 100 متر بقرية بهيج، وإزالة غرفة على مساحة 200 متر بعزبة الجزار، وفك شدة خشبية وإزالة أعمدة بشارع متفرع من شارع جمال عبدالناصر ببرج العرب القديم على مساحة 100 متر.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة؛ لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه اي مخالف.