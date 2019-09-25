منظمة التحرير الفلسطينية: الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس هو ترجمة حقيقية لسياسة الاحتلال الإسرائيلي

استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية، التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والمسئولين في القدس والتي كان آخرها اعتقال وزير شئون القدس فادي الهدمي، واستدعاء محافظها عدنان غيث بعد اقتحام منزليهما صباح اليوم.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري وصولا إلى حرمان شعب فلسطين من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته.

واستعرضت عشراوي الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المتصاعدة التي تطال القدس وضواحيها وخصوصا في بلدات سلوان وشعفاط وكفر عقب والعيسوية بالقدس، والتي ارتكزت في مجملها على مواصلة سياسة الإعدامات الميدانية وعمليات هدم المنازل والمنشآت والتي كان آخرها هدم منزل قيد الإنشاء في بلدة الطور، إضافة إلى حملة المداهمات والترهيب والاعتقالات المتكررة لأبناء المدينة ومسئوليها والتوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد.

ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام التزاماته السياسية والقانونية والإنسانية وترجمة إداناته إلى تحرك جاد وفاعل والتدخل باتجاه لجم دولة الاحتلال ومحاسبتها ومساءلتها ورفع الغطاء عنها ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها بدعم من الإدارة الأمريكية.