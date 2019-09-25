وزير الخارجية الإسرائيلى: عقدت لقاء «رائعا» مع وزير عربى فى نيويورك

كشف وزير الخارجية الإسرائيلى يسرائيل كاتس، أمس، أنه عقد لقاء وصفه بـ«الرائع» مع وزير خارجية دولة عربية لا تجمعها علاقات دبلوماسية بتل أبيب، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وقال كاتس فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إنه بحث مع الوزير العربى «بعمق الأوضاع فى المنطقة وسبل التعامل مع التهديد الإيرانى»، وتعزيز التعاون الثنائى.

تجدر الإشارة إلى أن كاتس يمثل إسرائيل فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الذى ظل فى إسرائيل لمتابعة تبعات الانتخابات التى جرت الأسبوع الماضى ولم تسفر عن فائز يتمتع بالأغلبية التى تمكنه من تشكيل حكومة جديدة.