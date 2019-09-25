رفضت روسيا طلبات لشراء سندات خزانة بقيمة 4ر3 مليار دولار في مزايدتين لبيع سندات مقومة بالروبل اليوم الأربعاء، بعد أن طلب المستثمرون سعر خصم على قيمة السندات أعلى مما يمكن لوزارة المالية الروسية قبوله.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزارة المالية قبلت 13% من طلبات المستثمرين لشراء السندات، حيث تلقت الوزارة طلبات لشراء سندات بقيمة 7ر250 مليار روبل (9ر3 مليار دولار) مع طرح شريحة بعائد ثابت، أقل من العائد على هذه السندات في تعاملات أمس.

كان المحللون يتوقعون أن تبيع وزارة المالية الروسية الكمية المستهدفة من السندات للربع الثالث من العام الحالي، حيث مازال لديها سندات بقيمة 5ر37 مليار روبل لم تبعها حتى الآن.

يذكر أن وزارة المالية باعت سندات مدتها ست سنوات بعائد قدره 90ر6% بما يقل بمقدار 4 نقاط أساس عن سعر العائد في ختام تعاملات اليوم السابق.

وطرحت الوزارة 4ر17 مليار روبل في حين بلغ حجم الطلب 8ر84 مليار روبل.

وباعت روسيا سندات من فئة أخرى بقيمة 1ر15 مليار روبل بما يعادل نحو 10% من إجمالي حجم الطلب الذي بلغ 9ر165 مليار روبل.