ارتفاع قياسي للإصابات بكورونا في إسرائيل وسط استعدادات لتشديد الإغلاق

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 7527 منذ أمس الخميس، ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 214 ألف و458 حالة.

وأعلنت الوزارة أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بلغ 1378، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

كان مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق ليلة أول أمس الأربعاء على قواعد جديدة لتشديد إجراءات الإغلاق التي بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتم تشديد القيود الحالية لتصل إلى "الإغلاق الكامل" لمدة أسبوعين ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتشمل القيود الجديدة إغلاق الأعمال التجارية والأسواق غير الأساسية.

كما تشمل تحديد عدد المشاركين في مظاهرات أو صلوات بالأماكن المفتوحة بـ 20 شخصا، على أن تكون التجمعات على بعد كيلومتر فقط من منازلهم.

وستغلق المعابد اليهودية أبوابها ما عدا يوم عيد الغفران، الذي يبدأ مساء الأحد، حيث سوف يتم السماح للمواطنين بأداء الصلوات وفقا لقواعد محددة، وستعمل وسائل النقل العام بصورة محدودة، وستحظر المنافسات الرياضية، ماعدا الدولية والرسمية منها.

ومن المقرر أن ينتهى العمل بإجراءات الإغلاق المشددة بعد موسم العطلة اليهودية في 11 أكتوبر المقبل.

وأعلن نتنياهو أنه سيتم إضافة أسبوعين إغلاق بعد انتهاء الإغلاق الحالي ولكن بقواعد أقل، وفقا للإحصاءات.