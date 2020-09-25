أبو مازن أمام الأمم المتحدة: إلى متى سوف تظل القضية الفلسطينية بلا حل عادل؟

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية.



وتسائل في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة: «فإلى متى سوف تظل القضية الفلسطينية بلا حل عادل تضمنه الشرعية الدولية وتحميه؟ إلى متى سوف يبقى الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي وتبقى قضية ملايين اللاجئين الفلسطينيين، بلا حل عادل وفق ما أقرته الأمم المتحدة منذ أكثر من سبعين عامًا؟».



وتابع: «شعبنا الفلسطيني، موجود على أرض وطنه فلسطين، أرض آبائه وأجداده، منذ أكثر من ستة آلاف سنة، وسوف يواصل البقاء والحياة في هذه الأرض، وسوف يواصل الصمود في وجه الاحتلال والعدوان والخذلان حتى ينال حقوقه».



واستطرد: «وبرغم كل ما تعرض ويتعرض له، وبرغم الحصار الظالم الذي يستهدف قرارنا الوطني، لن نركع ولن نستسلم، ولن نحيد عن ثوابتنا، وسوف ننتصر بإذن الله».