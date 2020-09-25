تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا بطلب شراء طائرات إف 35 المتطورة من الولايات المتحدة، وذلك بعد توقيع اتفاق دبلوماسي مع إسرائيل هذا الشهر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع على هذه المسألة.

ويعد تقديم الطلب إلى وزارة الخارجية هو الخطوة الأولى في عملية طويلة محتملة لتأمين مقاتلات الشبح التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، الطائرة الأكثر تطوراً من صنع الولايات المتحدة.

ولم يكشف المسؤول الأمريكي عن عدد الطائرات التي تسعى إليها الدولة الشرق أوسطية.

وكانت صفقة الشراء المحتملة للمقاتلات الأمريكية قد أثارت بعض الانتقادات في إسرائيل بينما كانت إسرائيل والإمارات تقتربان فى الأسبوع الماضي من توقيع اتفاق السلام.

وبموجب القانون الأمريكي، تضممن إسرائيل الحصول على أسلحة تحافظ على "تفوقها العسكري النوعي" على الدول العربية.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يستطيعون تقديم هذا الضمان بغض النظر عن مبيعات المقاتلات إف 35.

ولكن من المرجح أن تولد هذه المسألة بعض التساؤلات الصعبة إذا تقدمت الوزارة ، وكما هو متوقع، بطلب الحصول على موافقة الكونجرس.