قال الإعلامي محمد علي خير، إن الإدارة المصرية تخطأ وتصيب في بعض القرارات السياسية ولكن لها إنجازات قومية ومشروعات، معلقًا: «الأمور ليست عشرة على العشرة وفيه أخطاء، فنحن لا يحكمنا أنبياء ولكن بشر والبشر يصيب ويخطأ ولا يتفق عليه الجميع».

وأضاف خير، خلال تقديمه لبرنامج «المصري أفندي»، عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن الحل ليس في الفوضى ودعوات التظاهر، مؤكدًا أن الإدارة المصرية استطاعت تحقيق إنجاز في العديد من الملفات الشائكة وتوفير وظائف للمصريين العائدين من الخارج.

وحذ من أن «الخراب هو العائد من النزول والفوضى»، متطرقًا لطريقة تنفيذ الحكومة لقانون التصالح: «كان لا ينبغي أن تتخذ السطلة التنفيذية القرار فورا، وكان لازم يكون الإخراج مختلفة، وكانت المفروض تبعت القرار للبرلمان، وأعضاء البرلمان بدورهم ينزلوا الدوائر ويعملوا حوار والشعب ينقل الرأي للنواب، مؤكدا أن البرلمان طوال الخمس سنوات لماضية لم يكن ناقلا لصوت المواطن للدولة».