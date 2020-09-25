وزير الأوقاف: من يريد بناء مسجد فليأتِ وسنساعده في الإجراءات

كشف محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن طرق التقدم لبناء مساجد، قائلا: «كل من يريد أن يني مسجدًا لله فليأتي لنا ونحن نساعده في الإجراءات».

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هناك أكثر من ألف مسجد يحتاج إلى الإحلال والتجديد.

وتابع أن الشخص الذي يريد بناء المسجد يأتي إلى وزارة الأوقاف، ليحصل على الرخصة والمكان، ويتم إنهاء الإجراءات الخاصة ببناء المسجد ثم يبدأ بعد ذلك على الفور.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن كل من يريد بناء مسجد سيتم منح ذلك الشخص كافة الأماكن المتاحة لبناء المساجد، وليس بها مخالفة بنائية أو إنشائية أو الخروج على خط التنظيم، أو البناء على شاطئ السكة، أو المصرف، أو أن تكون خارجة عن خط التنظيم.