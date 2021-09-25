سجلت تايوان، اليوم السبت، 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها قادمة من الخارج ولم تسجل أي حالة وفاة اليوم السبت، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه"، اليوم السبت، عن المركز قوله، إن من بين الحالات الخمس الجديدة، حالتين لمواطنين تايوانيين، عادا مؤخرا من الإمارات وبنجلاديش، بينما الحالات الثلاث الأخرى، لمواطنين من المملكة المتحدة وإثيوبيا والفلبين.

وأظهرت الاختبارات إصابتهم بالفيروس، خلال حجر صحي إجباري استمر 14 يوما في تايوان.

والحالات الجديدة، ترفع إجمالي حصيلة الإصابات في تايوان إلى 16 ألف و181، من بينها 14 ألفا و415 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو الماضي، عندما سجلت البلاد أول مرة، أكثر من 100 حالة إصابة بالفيروس في يوم واحد.

قال المركز إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب الفيروس اليوم السبت.

وحتى الآن، توفي 841 شخصا، بسبب الفيروس، منذ بدء الجائحة.