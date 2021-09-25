تشاد تعتزم مضاعفة حجم الجيش للتصدي للتهديدات المتزايدة عند الحدود

من المنتظر أن تضاعف تشاد تقريبا حجم جيشها لمواجهة التهديد الأمني المتنامي عند الحدود من جانب المتمردين الذين يشنون هجمات على أراضيها.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، نقلا عما قاله وزير الدفاع الجنرال داود يايا براهيم أمام البرلمان أمس الجمعة، إن بلاده سوف تعزز العدد الإجمالي للقوات من 35 ألفا اليوم إلى 60 ألفا بحلول نهاية 2022.



وقال براهيم: "نحن بحاجة لتعزيز قواتنا لمواجهة التهديدات الأمنية المتعددة عبر المنطقة. وهناك حاجة ليكون جنودنا مستعدين للتدخل في الداخل والخارج".



وتقاتل تشاد المتمردين الذين يتعدون على أراضيها عند حدودها الشمالية مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى في الجنوب.



يشار إلى أن تشاد مساهم رئيسي في قوة متعددة الجنسيات تقاتل المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش في منطقة الساحل غربي أفريقيا.



وجعل الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، نفسه والجيش، حليفا مهما لفرنسا والولايات المتحدة اللتين تخوضان عمليات لمكافحة الإرهاب هناك.



وحذر الرئيس محمد ديبي الذي خلف والده في أبريل الماضي، الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي من وجود مرتزقة ومقاتلين أجانب وحتى مواطنين تشاد "يتم تجنيدهم وتدريبهم والإشراف عليهم وتسليحهم وتمويلهم من أجل احتياجات الحرب في ليبيا".



وقُتل إدريس ديبي بينما كان يرأس قواته في معركة ضد مجموعة متمردة متمركزة في ليبيا، شنت هجوما قبل أيام من الانتخابات الرئاسية حيث ضمن فيها ولاية لفترة سادسة.