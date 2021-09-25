مستشفى أسوان الجامعي تستقبل 10 مصابين في 3 حوادث متفرقة

استقبلت مستشفى أسوان الجامعي، اليوم السبت، 10 مصابين في 3 حوادث متفرقة.

وكان الطريق الصحراوي شهد تصادم سيارتين أسفر عنه إصابة محمد. م 29 سنة، بقسم العظام ومحمد. ع 25 سنة، بقسم العظام، وزكريا. م 30 سنة، بقسم العظام لإصابتهم بكسور بالرجل والذارع والرقبة، وحالتهم مستقرة بالقسم.

كما شهد طريق مدنية أسوان الجديدة تصادم توكتوك بسيارة، والذي أسفر عن فاطمة. ا 20 سنة، وسارة. س 20 سنة، ودعاء. م 20 سنة، ولمياء. م 23 سنة.

فيما شهد طريق جرف حسين حادث انقلاب سيارة أسفر عن إصابة كل من صابر. م 28 سنة، وهشام. ج 39 سنة، وجمال. ه 5 سنوات.