 مستشفى أسوان الجامعي تستقبل 10 مصابين في 3 حوادث متفرقة - بوابة الشروق
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مستشفى أسوان الجامعي تستقبل 10 مصابين في 3 حوادث متفرقة

حمادة بعزق
نشر في: السبت 25 سبتمبر 2021 - 4:38 م | آخر تحديث: السبت 25 سبتمبر 2021 - 4:38 م

استقبلت مستشفى أسوان الجامعي، اليوم السبت، 10 مصابين في 3 حوادث متفرقة.

وكان الطريق الصحراوي شهد تصادم سيارتين أسفر عنه إصابة محمد. م 29 سنة، بقسم العظام ومحمد. ع 25 سنة، بقسم العظام، وزكريا. م 30 سنة، بقسم العظام لإصابتهم بكسور بالرجل والذارع والرقبة، وحالتهم مستقرة بالقسم.

كما شهد طريق مدنية أسوان الجديدة تصادم توكتوك بسيارة، والذي أسفر عن فاطمة. ا 20 سنة، وسارة. س 20 سنة، ودعاء. م 20 سنة، ولمياء. م 23 سنة.

فيما شهد طريق جرف حسين حادث انقلاب سيارة أسفر عن إصابة كل من صابر. م 28 سنة، وهشام. ج 39 سنة، وجمال. ه 5 سنوات.


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