أدانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تصرفات عناصر حرس الحدود الذين كانوا يمتطون ظهور الخيل لصد تدفق المهاجرين الهايتيين معلقة بأن الحادث يعيد إلى الأذهان "أوقات العبودية".

وعلقت هاريس - في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - على الصور المتداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة "أعادت الصور إلى ذاكرتها التكتيكات المستخدمة ضد السكان الأصليين في بلدنا وأيضا التي تم استخدامها ضد الأمريكيين من أصل أفريقي أثناء أوقات العبودية ".

وأضافت: "لا ينبغي معاملة البشر بهذه الطريقة"، في إشارة إلى الصور ومقاطع الفيديو لعملاء حرس الحدود وهم يطاردون المهاجرين ويحتجزونهم وهم على ظهور الخيول.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت هاريس إنها كانت "منزعجة للغاية" من الطريقة التي عومل بها المهاجرون الهايتيون. "أنا أؤيد تمامًا ما يحدث الآن من تحقيق شامل في ما يجري هناك. لكن لا ينبغي أبدًا معاملة البشر بهذه الطريقة، وأنا منزعجة للغاية بشأن ذلك".

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية - الثلاثاء الماضي - فتح تحقيق في معاملة وكلاء الجمارك وحماية الحدود للمهاجرين الهايتيين بعد ازدياد حالة الغضب في الشارع الأمريكي من مقاطع الفيديو والصور التي نشرت. وأعلنت إدارة بايدن أيضًا أول أمس الخميس أنها علقت مؤقتًا استخدام دوريات الخيول في ديل ريو، تكساس.