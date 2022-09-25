إجراءات أمنية مشددة في طوكيو لتأمين جنازة رسمية لشينزو آبي

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عززت شرطة العاصمة اليابانية طوكيو، إجراءاتها الأمنية استعدادا لوصول شخصيات أجنبية بارزة إلى البلاد لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت صحيفة "إن إتش كيه" اليابانية أنه سيتم نشر حوالي 20 ألفا من رجال الشرطة لتعزيز أمن الجنازة التي ستجرى بمنطقة نيبون بودوكان بوسط طوكيو.

وقالت الصحيفة، إن من المتوقع أن يحضر هذه المراسم حوالي 4300 شخص، من بينهم حوالي 700 من المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة الأخرى من الخارج، وسفراء مقيمين في طوكيو.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو اجتماعات منفصلة مع أكثر من 30 شخصية أجنبية كبيرة بدءا من غد الاثنين وحتى الأربعاء.

وسيجتمع بنائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس ورئيس فيتنام نجوين شوان فوك غدا الاثنين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز يوم الثلاثاء، ورئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو ورئيس وزراء كمبوديا هون سين الأربعاء المقبل.

وتأتي الجنازة الرسمية بعد ثلاثة أشهر على اغتيال آبي، وهو الأولى لرئيس وزراء ياباني منذ 55 عاما.