لجنة الانتخابات المركزية الروسية: أكثر من 100 مراقب من 40 دولة يعملون في الاستفتاءات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، اليوم الأحد، أن أكثر من 100 مراقب دولي من 40 دولة باستثناء المتخصصين من روسيا يعملون في استفتاءات في دونيتسك ولوجانسك الشعبية وإقليم خيرسون وزابوروجي بشأن انضمامها إلى الاتحاد الروسي.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية -في بيان، عبر تطبيق "تليجرام"- "في الاستفتاءات التي أجريت في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبية يعمل في منطقتي خيرسون وزابوروجي أكثر من 100 مراقب دولي من 40 دولة باستثناء المراقبين من روسيا".

وبدأت الاستفتاءات الخاصة بالانضمام إلى روسيا في إقليمي دونيتسك ولوجانسك الشعبية وفي المناطق المحررة في منطقتي خيرسون وزابوروجي صباح يوم 23 سبتمبر، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.

وأعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه جنوبي أوكرانيا فلاديمير روغوف، تدافع المواطنين عند مراكز الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في استفتاء انضمام المقاطعة إلى روسيا.