الصناعات الألمانية يحذر من هجرة الشركات للخارج بسبب مشاكل هيكلية

حذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي آي) زيجفريد روسفورم بشدة من هجرة الشركات إلى الخارج بسبب وجود مشاكل هيكلية في ألمانيا.

وجاء في نص خطاب يعتزم روسفورم إلقاءه في مستهل مؤتمر المناخ التابع لاتحاد (بي دي آي) في برلين اليوم الاثنين، القول:" القيمة المضافة والشركات والوظائف في قطاعات واسعة من الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة في مواقعها في ألمانيا معرضة للخطر بشكل ملموس".

ولفت روسفورم إلى أن الإنتاج الصناعي ينهار أو يجري نقله إلى الخارج وأردف:" الأضواء آخذة في الانطفاء حرفيا في عدد متزايد من المواقع الألمانية".

وقال روسفورم إنه لا ينبغي التهوين من ضرورة خوض حرب ضد التغير المناخي بقوة، وتابع أن قطاع الصناعة يسعى إلى تحقيق أهداف المناخ " لكن هناك شيئا واحدا لا نريده ألا وهو الفشل أو لنقل بشكل أكثر وضوحا: أن ننهار لأننا نفتقد القدرة على المنافسة ونفتقر إلى أي أساس يستند إليه التخطيط. لا يمكن لرجال الأعمال أن يديروا أعمالهم ويستثمروا بنجاح إلا إذا كانت الشروط الإطارية قابلة للتنبؤ وإذا كان وضع التكاليف قادرا على المنافسة. وكلا الأمرين أخذان في التراجع على نحو متزايد".

وتحدث روسفورم عن "دعوة للاستيقاظ" لافتا إلى أن قطاعات أساسية في الإنتاج الصناعي في ألمانيا على المحك، ورأى أن الأمور لن تسير بدون وجود تكاليف طاقة تصلح للمنافسة على المستوى الدولي بالنسبة للشركات.

يُشار إلى أن هناك جدلا داخل الحكومة الألمانية منذ أسابيع حول تخفيف الأعباء بسبب أسعار الطاقة المرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية، إذ توجد وجهات نظر مختلفة داخل الائتلاف الحاكم الذي يتألف من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.