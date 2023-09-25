الحزب المصري الديمقراطي عن وثيقة الأحكام المتداولة ضد فريد زهران: طريقة مبتذلة وفُجر في الخصومة

كشفت مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عن حقيقة الوثيقة الجنائية لفريد زهران رئيس ومرشح الحزب المحتمل بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، أن هذه الوثيقة سبق وتم تداولها منذ 8 شهور، عند ترشح الدكتور فريد زهران لرئاسة، واصفة هذا الأمر بالطريقة مبتذلة ونوع من أنواع الفُجر في الخصومة.



وأضافت أنها طلبت من الدكتور فريد زهران وقتها، بعمل «فيش وتشبيه» رسمي، في شهر إبريل الماضي 2022، نظرا لضرورة خلو ساحته الجنائية حتى يتسنى له الترشح لرئاسة الحزب وبالفعل تم استخراجها، مؤكدة أن الوثيقة المتداولة خلال الأيام الماضية، هي ذاتها وبنفس الأحكام التي كانت موجودة بالوثيقة السابقة.



وأبدت دهشتها من هذا الأمر، لأنه طالما هناك أحكام واجبة النفاذ على «زهران»، فلماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن لتنفيذها، مشددة على أن هناك خصوما بعينهم هم من نشروا هذه الوثيقة، ولكن دون أن حدد هويتهم.



وتساءلت: «هل في حد يتقدم للترشح لانتخابات الرئاسة ويكون عليه أحكام؟»- على حد قولها.



وفيما يتعلق بتحضيرات الحزب لدعم تقدم مرشحه للرئاسة، ذكرت أن الحزب معتمد على تزكية النواب، في ظل تمثيل 7 أعضاء بمجلس النواب، إلى جانب اعتمادهم على الأحزاب الصديقة والبحث في هذا الجانب، مشددة على تزكية النواب هو الأسهل بالنسبة للحزب المصري الديمقراطي نظرا لضيق الوقت.