 الأهلي يتعاقد مع كنزي حاتم لتدعيم سيدات اليد - بوابة الشروق
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الأهلي يتعاقد مع كنزي حاتم لتدعيم سيدات اليد

علي البحيري
نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 7:05 م | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 7:05 م

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع كنزي حاتم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي خلال الموسم الحالي.

وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع كنزي لتدعيم فريق سيدات اليد؛ استعدادًا للموسم الجديد، موضحًا أن كنزي إضافة كبيرة لفريق سيدات يد الأهلي، وأنها جاهزة للمشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادًا للمشاركة في المباريات القادمة، تحت قيادة محمد عادل المدير الفني.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع كنزي جاء في إطار خطة دعم فريق سيدات يد الأهلي، على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى، لمواصلة حصد البطولات.


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