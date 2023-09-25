قال إسماعيل محمد، سكرتير عام حزب الغد، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تسعى جاهدة لتحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية 2024، باعتبارها المشرف الرئيسي على العملية الانتخابية، والتي اكدت وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، موضحا أن اعلان الهيئة للجدول الزمني بداية من دعوة الناخبين للانتخابات وحتى اعلان النتيجة النهائية، حمل دلالات إيجابية تطمئن المواطن المصري حول الانتخابات برمتها.

وأكد سكرتير عام حزب الغد، في بيان له اليوم ،أن الهيئة حرصت كل الحرص على تطبيق الدستور والقانون عند تحديد الجدول الزمني للعملية الانتخابية، والتي اتسقت مع الدستور، مشيرا الى انها تعمل بكامل طاقتها لإدارة الانتخابات الرئاسية، وخروجها بالشكل الذي يليق بعراقة الشعب المصري، وقطع الطريق على المشككين في نزاهة السباق الرئاسي.

وأوضح سكرتير عام حزب الغد، أن الجدول الزمني، عكس التمسك باستفتاء الحقوق الدستورية والقانونية كافة، اذ راعت اللجنة خلال وضع الجدول للانتخابات، موعد انتهاء الاشراف القضائي على الانتخابات والمقرر له أن ينتهي في 17 يناير المقبل، لتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

ودعا اسماعيل جموع المصريين في الداخل والخارج للمشاركة في العملية الانتخابية، لاعمال حقهم الدستوري، واختيار من يمثلهم في المرحلة القادمة، مؤكدا أن هذه المرحلة تحتاج تكاتف جميع المصريين من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأتها الدولة المصرية، وتحقيق رؤية مصر 2030.