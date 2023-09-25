 وكيل التضامن بالسويس تفتتح معرضا للملابس أقامته إحدى الجمعيات الخيرية - بوابة الشروق
الإثنين 25 سبتمبر 2023 4:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

وكيل التضامن بالسويس تفتتح معرضا للملابس أقامته إحدى الجمعيات الخيرية

أحمد سعيد الجوهري
نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 4:00 م | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 4:00 م

افتتحت الأستاذة أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، المعرض الدائم للملابس المستعملة بمكتب الخلفاء بكفر أحمد عبده الجديد التابع للجمعية الشرعية بالسويس، والذي يخدم أسر الأيتام والأولى بالرعاية المقيدين بقاعدة بيانات الجمعية.

جاء ذلك بحضور مديري المكتب الفني ومديرة الجمعيات بالسويس، وكان في استقبالهم المشرف العام على الجمعيات الشرعية بالسويس الشيخ عبدالسلام محسوب، ومشرفي عموم المشروعات ورئيس مكتب الخلفاء.

ومن المقرر أن توزع الملابس على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية؛ خاصة مع استقبال العام الدراسي الجديد.

وعلى هامش اللقاء، تفقدت الأستاذة أميمة رفعت، مطبخ مكتب الخلفاء التابع للجمعية الشرعية، الذي يوزع وجبات ساخنة على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك