وكيل التضامن بالسويس تفتتح معرضا للملابس أقامته إحدى الجمعيات الخيرية

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افتتحت الأستاذة أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، المعرض الدائم للملابس المستعملة بمكتب الخلفاء بكفر أحمد عبده الجديد التابع للجمعية الشرعية بالسويس، والذي يخدم أسر الأيتام والأولى بالرعاية المقيدين بقاعدة بيانات الجمعية.

جاء ذلك بحضور مديري المكتب الفني ومديرة الجمعيات بالسويس، وكان في استقبالهم المشرف العام على الجمعيات الشرعية بالسويس الشيخ عبدالسلام محسوب، ومشرفي عموم المشروعات ورئيس مكتب الخلفاء.

ومن المقرر أن توزع الملابس على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية؛ خاصة مع استقبال العام الدراسي الجديد.

وعلى هامش اللقاء، تفقدت الأستاذة أميمة رفعت، مطبخ مكتب الخلفاء التابع للجمعية الشرعية، الذي يوزع وجبات ساخنة على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية.