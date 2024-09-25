أكسيوس: الإدارة الأمريكية تعمل على مبادرة جديدة لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسئولين أمريكيين ومسئول إسرائيلي قولهم، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعمل على مبادرة دبلوماسية جديدة لوقف القتال في لبنان واستئناف مفاوضات غزة.

وأشار الموقع إلى أن الإعلان عن مبادرة البيت الأبيض قد يكون اليوم الأربعاء، وذلك في محاولة لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

كما نقل عن مصدر أمريكي تأكيده أن واشنطن تعمل مع دول عدة على مقترح لحل دبلوماسي بشأن القتال في لبنان، وعرضت مبادرتها الجديدة على فرنسا وإسرائيل ولبنان ودول عربية أخرى.

وذكر مسئول إسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الأمريكية الجديدة بشأن لبنان.

• المباردة تهدف لمنع توسع الحرب وأفاد مسئولون أمريكيون وإسرائيليون، بأن مناقشات المبادرة الجديدة بدأت بعد مكالمة هاتفية الاثنين الماضي بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

والهدف من المبادرة هو تحقيق وقفة تتيح مساحة للمفاوضات بشأن اتفاق دبلوماسي لمنع حرب أوسع نطاقا، والسماح للمدنيين النازحين بالعودة إلى منازلهم على جانبي الحدود، وتوفير زخم متجدد لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن، وفقًا لما قاله مصدر مطلع لموقع أكسيوس.

وقال المصدر: "إذا رأت حماس أن حزب الله يعطي فرصة لحل دبلوماسي، فقد يشجع زعيم حماس يحيى السنوار على التحرك نحو التوصل إلى اتفاق"، على حد تعبيره.

• حزب الله منفتح على التوصل لتسوية وألمح مسئول لبناني ومصدر مطلع على تفكير حزب الله، إلى انفتاح الجماعة على أية تسوية بشأن غزة ولبنان، وفقا لوكالة رويترز.

وذكر مسئولان لبنانيان، ودبلوماسيان غربيان، ومصدر مطلع مقرب من حزب الله، ومصدر آخر مطلع على المحادثات، أنه يجري وضع التفاصيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.