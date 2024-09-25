اليونان تعتزم حث الاتحاد الأوروبي على المساعدة في علاج المصابين اللبنانيين

أفادت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، بأن أثينا ستحث الاتحاد الأوروبي على توفير العلاج الطبي للمواطنين اللبنانيين المصابين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس قال لنظيره اللبناني عبدالله بوحبيب خلال اجتماع في نيويورك إن اليونان تشعر بالقلق من الأزمة في الشرق الأوسط وخطر توسعها، وفقا لقناة الشرق الإخبارية السعودية.

وأضاف البيان: "من الضروري جداً وقف هذه الدائرة المفرغة من العنف والمواجهة".

وجاء في البيان أيضاً أن اليونان ستحاول حشد دعم أوروبا لتقديم "مساعدات طبية على مستوى مركزي وأوروبي للمواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا ويحتاجون إلى العلاج".

وحثت اليونان رعاياها، الثلاثاء، على مغادرة لبنان وتجنب السفر إليه.

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 51 شخصا وإصابة أكثر من 220 آخرين بجروح جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي استهدفت الأربعاء مناطق عدة في لبنان، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي إن "حصيلة اليوم لدى وزارة الصحة حتى الساعة منذ ساعات الصباح: سقط 51 شهيدا و223 جريحا في الضربات المختلفة، التي طالت جنوب لبنان وشرقه، وكذلك بلدتين شمال بيروت وجنوبها استُهدفتا للمرة الأولى منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.



