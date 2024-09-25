بعثة الأهلي تطير إلى السعودية لمواجهة الزمالك

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل مطار القاهرة الدولي؛ متجهة إلى المملكة العربية السعودية؛ ‏لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.

وكان الأهلي قد اختتم استعداده قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية؛ لخوض مباراة الزمالك على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي، المُقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم الجمعة القادم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، قبل المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وبدأ بفقرات بدنية لمدة 15 دقيقة قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية.

وكان الجهاز الإداري بالنادي الأهلي قد سبق البعثة صباح اليوم إلى مطار القاهرة لإنهاء جميع الترتيبات الخاصة بالسفر.

ويتواجد سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بصحبة سمير عدلي، المدير الإداري، في المملكة العربية السعودية لإنهاء ترتيبات إقامة الفريق هناك، وكذلك الاطمئنان على الأمور الخاصة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب.