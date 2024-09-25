نافوني يهزم دارديري في بطولة اليابان للتنس

استهل الأرجنتيني ماريانو نافوني، الذي لم يخض أي بطولة منذ أمريكا المفتوحة، مشواره في بطولة اليابان المفتوحة للتنس، بفوزه على الإيطالي لوتشيانو دارديري.

وحقق نافوني، المصنف ال40 عالميا، الفوز على دارديري، صاحب المركز ال42 بالتصنيف العالمي، بمجموعتين بواقع 6-4 و6-4.

ويواجه الأرجنتيني البالغ من العمر 23 عاما المرحلة الأخيرة من أفضل موسم له كمحترف، حيث خاض أول نهائيين بمسيرته في بوخارست وريو دي جانيرو، ووصل إلى المركز 29 في التصنيف العالمي.

وسيخوض نافوني ثمن نهائي طوكيو في مواجهة الفائز من المباراة التي تجمع بين الأمريكيين بن شيلتون، المرشح الثامن للقب البطولة، وريلي أوبيلكا.

وفي مباراة أخرى اليوم، فاز المرشح الثاني للقب البطولة، البولندي هوبرت هوركاتش (المصنف الثامن عالميا) على الأمريكي ماركوس جيرون (47) بمجموعتين لواحدة بواقع 6-4 و6-7 (5-7) و6-4.

كما تغلب الفرنسي أوجو أمبير، المصنف 19 عالميا، على الياباني شينتارو موتشيزوكي (146) بنتيجة 6-1 و6-2، وكذلك فاز الإيطالي ماتيو بيريتيني (45) على الهولندي بوتيك فان دي زاندسخولب (67) بواقع 6-3 و6-4.