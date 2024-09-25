 بينهم رضيع.. استشهاد 5 لبنانيين جراء غارة إسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بينهم رضيع.. استشهاد 5 لبنانيين جراء غارة إسرائيلية

وكالات
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 5:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 5:45 م

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام باستشهاد 5 مواطنين بينهم رضيع في غارة إسرائيلية على بلدة شحور في مدينة في صور جنوبي البلاد.

جاء ذلك في وقت شن فيه طيران الاحتلال غارة جوية على منزل في بلدة برج الشمالي ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.

كما شنت مقاتلات الاحتلال أيضًا غارة جوية على بلدة يانوح.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها في اليوم الثالث من هجمتها على لبنان، مستهدفة قرى للمرة الأولى في الشوف وكسروان، إضافة إلى تصعيد غير مسبوق في الجنوب والبقاع وبعلبك.

وفي إحصاءات يتم تحديثها باستمرار مع توالي الغارات، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، سقوط 51 شهيدًا و223 مصابًا في الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم.

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