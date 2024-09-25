قادة العمال في فولكس فاجن يطالبون بأجوبة بشأن الغلق المحتمل للمصانع

طالب قادة العمال في شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات،بالحصول على تفاصيل ملموسة من إدارة الشركة بشأن الخفض المحتمل للوظائف في مستهل محادثات تفاوضية جماعية اليوم الأربعاء.

وألغت فولكس فاجن في وقت سابق من الشهر الجاري اتفاق الأمن الوظيفي القائم منذ فترة طويلة مع العاملين في الشركة، ولفتت إلى أن عمليات التسريح أو غلق المصانع لم تعد مستبعدة في إطار خطة تقشف في شركة السيارات.

ولكن الشركة لم تقدم المزيد من المعلومات مثل المصانع التي قد يطالها الغلق. وطالبت النقابة العمالية أي جي ميتال التي تمثل الكثير من القوى العاملة في فولكس فاجن بالحصول على تفاصيل فورية اليوم الأربعاء.

وقال تورتشن جروجر كبير مفاوضي النقابة في ولاية ساكيونيا السفلى التي تضم مقر فولكس فاجن في مدينة فولفسبورج والكثير من أكبر مصانع الشرك "نتوقع الحصول على أجوبة اليوم".

ومن المقرر أن يلتقي قادة العمال مسئولي فولكس فاجن لبدء مفاوضات بشأن اتفاق تفاوضي جماعي في الشركة اليوم الأربعاء في مدينة هانوفر الألمانية.