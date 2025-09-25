رئيس جامعة بنها يوجه بالالتزام بمدونة السلوك الطلابي والقيم الأخلاقية والسلوكية

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بمقر الجامعة بالعبور.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتور حازم عليوه، المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، والدكتور نبيل السيد، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم ومنسق برنامج إعداد معلم الحاسب الآلي لذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية النوعية.

والتقى "الجيزاوي"، خلال الجولة اليوم الخميس، بطلاب برامج كليتي الطب والتمريض والتربية النوعية بالقاعات والمدرجات الدراسية، مقدّمًا لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية، واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية.

وحث رئيس الجامعة، الطلاب على الالتزام بمدونة السلوك الطلابي والقيم الأخلاقية والسلوكية، مشيرًا إلى أنها تساهم في بناء بيئة جامعية آمنة تشجع على التميز الأكاديمي، وتعزز قيم الاحترام والنزاهة والمسئولية لديهم، وتساعد في تأهيلهم ليصبحوا أفرادًا فاعلين في المجتمع.

ووجّه رئيس الجامعة الطلاب، بضرورة ممارسة الأنشطة الطلابية بفعالية من خلال المراكز والأنشطة التي توفرها الجامعة، بما يساهم في بناء شخصيتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.

وأكد حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة من خلال دعم الأنشطة الطلابية، وتقديم الرعاية للطلاب، واستحداث برامج دراسية بهدف إكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم في المنافسة في سوق العمل ووظائف المستقبل، لتحقيق رؤية الجامعة بتخريج شباب منتج قادر على تحمل المسئولية باعتبارهم الاستثمار الحقيقي في بناء الوطن.