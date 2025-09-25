 العاصفة الاستوائية هامبرتو تتشكل في المحيط الأطلسي وتوقعات باشتدادها - بوابة الشروق
الخميس 25 سبتمبر 2025 1:44 ص
العاصفة الاستوائية هامبرتو تتشكل في المحيط الأطلسي وتوقعات باشتدادها

د ب أ
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 1:26 ص | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 1:26 ص

قال خبراء الأرصاد إن العاصفة الاستوائية "هامبرتو" تشكلت في المحيط الأطلسي بعد ظهر الأربعاء.

وكانت "هامبرتو" على بعد 550 ميلا (885 كيلومترا) باتجاه الشرق إلى الشمال الشرقي من جزر ليوارد الشمالية، مع رياح قصوى مستمرة بلغت سرعتها 40 ميلا في الساعة (65 كيلومترا في الساعة)، وفقا للمركز الوطني للأعاصير في ميامي.

وأضاف المركز أن من المتوقع أن تواصل العاصفة الاستوائية اشتدادها تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت العاصفة تتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 15 ميلا في الساعة (24 كيلومترا في الساعة).


