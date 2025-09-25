 ترامب يلتقى بالرئيس التركي في البيت الأبيض اليوم - بوابة الشروق
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 9:02 ص | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 9:02 ص

من المقرر أن يجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض اليوم الخميس، وذلك في الوقت الذي أشار فيه ترامب إلى أنه ربما يتم قريبا إلغاء الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على مبيعات المقاتلات المتقدمة لأنقرة.

وكان ترامب قد قام في فترة رئاسته الأولى استبعد تركيا من برنامج المقاتلات اف -35 ، بعدما قامت بشراء نظام دفاعي جوي من روسيا.

 ولكن ترامب منح تركيا الأسبوع الماضي أملا بشأن قرب التوصل لحل للمسألة أثناء إعلانه عن زيارة أردوغان.

 وتعد هذه أول زيارة يقوم بها أردوغان للبيت الأبيض منذ 2019.


