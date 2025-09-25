نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الملاجئ لن تحمي من ترسانة الأسلحة الروسية

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في رد على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أنه إذا أطلقت روسيا ترسانتها من الأسلحة، فلن يجدي الاختباء في ملاجئ القنابل.

وقال ميدفيديف، في منشور على حسابه بمنصة إكس: "قال مدمن المخدرات في كييف إن على الكرملين أن يعرف مكان الملجأ ليتمكنوا من الاختباء عندما يستخدم الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف ميدفيديف: "ما يجب أن يفهمه هذا الأحمق هو أن لدى روسيا أسلحة لا يمكن لأي ملجأ أن يحمي منها، كما يجب على الأمريكيين أن يتذكروا ذلك"، على حد وصفه.