وزير التجارة والصناعة يبحث مع مسؤول روسي تحديث ترسانة قناة السويس

بحث عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع ألكسندر شوخين رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورواد الأعمال RSPP، المشروعات الاستثمارية الروسية في المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد الروسى للصناعيين ورواد الأعمال واتحاد الصناعات المصرية في مجال تطوير المواصفات التقنية وتحديث مشروع ترسانة قناة السويس، بما في ذلك بناء وصيانة السفن، وفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة.

جاء ذلك في ختام مشاركته بقمة روسيا افريقيا والتي عقدت بمدينة سوتشى الروسية، بحضور يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو إلى جانب نائب رئيس اتحاد الصناعيين الروسي ومديرة العلاقات الدولية بالاتحاد.

وأوضح نصار أن اللقاء تناول أيضا إمكانية تنظيم بعثة أعمال من اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع نظيره الروسي لزيارة روسيا خلال الفترة القادمة لبحث سبل التعاون المشترك بين مجتمع الاعمال الصناعي في البلدين.

وأكد وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعزز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في ظل الدعم الكبير الذى توليه الحكومتين المصرية والروسية لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية والتي تسهم في زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

ومن جانبه أكد ألكسندر شوخين رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورواد الأعمال RSPP حرص الاتحاد على تنمية أواصر التعاون مع مجتمع الاعمال المصرى خاصة وأن السوق المصرى يمثل أحد أهم الأسواق المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا.

وأشار إلى أن العديد من الشركات الروسية قد أبدت رغبتها للاستثمار في السوق المصري.

وقال إن إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيفتح الباب أمام إقامة العديد من المشروعات المصرية الروسية المشتركة والتصدير إلى الأسواق الإقليمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي.